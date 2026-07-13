Meldingen milieubelastende activiteiten bij Van Mossel in Tilburg

Van Mossel Automotive Group in Tilburg heeft zes milieubelastende activiteiten gemeld. Het gaat onder meer om lassen, een wasplaats en opslag van gevaarlijke stoffen.

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De meldingen zijn gedaan voor de locatie aan de Mascagnistraat 533 in Tilburg. Het betreft activiteiten zoals het lassen en bewerken van metalen, reinigen en coaten van materialen, en het opslaan van goederen en gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten zijn bedoeld voor een autoschadebedrijf met een wasplaats, spuitcabine, werkplaats voor onderhoud aan motorvoertuigen en opslag van gevaarlijke stoffen.