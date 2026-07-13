Opslag van propaan in tank van 3000 liter in Rijswijk

In Rijswijk heeft een particulier toestemming gekregen om propaan op te slaan. Het gaat om een bovengrondse tank met een inhoud van 3000 liter die maximaal vijf keer per jaar gevuld wordt.

Gevonden voor jou

De melding voor de opslag van propaan op het adres Dijkje 14 in Rijswijk werd gedaan op 9 juni 2026. Deze is inmiddels afgehandeld door de gemeente Altena op 9 juli 2026.

De opslag betreft een bovengrondse propaantank met een waterinhoud van 3000 liter. De tank zal maximaal vijf keer per jaar worden bijgevuld. Omdat propaan een milieubelastende stof is, is voor deze activiteit melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. De melding ligt ook niet ter inzage.