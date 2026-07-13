Verbouwing woning Lithse Dijk aangevraagd

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Lithse Dijk in Lith.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor de woning aan Lithse Dijk 92 in Lith. Het gaat om een verbouwing en uitbreiding van het pand. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt goedgekeurd.

De stukken zijn in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Hiervoor moet wel een afspraak worden gemaakt. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.