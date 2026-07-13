Toepassen van grond gemeld bij Molenweg in Kruisland

Bij de Molenweg in Kruisland is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. Deze melding is op 9 juli 2026 afgehandeld en kan niet worden ingezien.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond of baggerspecie houdt in dat grond of baggerslib gebruikt wordt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit heeft invloed op de bodem en het milieu, waardoor het verplicht is om dit te melden.

De melding, met DSO-kenmerk 2026070400051 en zaaknummer Z2026-00018281, is niet openbaar en er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Bij eventuele correspondentie over deze zaak moet dit zaaknummer vermeld worden.