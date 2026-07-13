Steenbergen trekt verkeersbesluit over parkeerverbod in

De gemeente Steenbergen heeft een verkeersbesluit over een parkeerverbod bij het Hof van Steenbergen ingetrokken. Dit gebeurde na advies van de commissie bezwaarschriften, die meerdere bezwaren tegen het besluit ontvankelijk en gegrond verklaarde.

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Het verkeersbesluit van 24 december 2025, waarin een parkeerverbod werd ingesteld bij het Hof van Steenbergen, is op 2 juni 2026 ingetrokken door het college van burgemeester en wethouders. De reden voor het intrekken is dat er geen overleg met de politie heeft plaatsgevonden, wat volgens de regels verplicht is.

Bovendien heeft de commissie bezwaarschriften geconstateerd dat participatie rondom het besluit niet correct is verlopen. Het parkeerverbod leidde tot klachten, onder andere over de toegankelijkheid van uitritten. Volgens de gemeente vormen geparkeerde voertuigen op de rijbaan echter geen hindernis voor het overige verkeer of hulpdiensten. Door het intrekken blijft de huidige parkeerregeling onveranderd en blijven er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.