Omgevingsvergunning aangevraagd voor ligboxenstal in Veghel

In Veghel is een aanvraag ingediend voor de bouw van een ligboxenstal op De Heihoef 3. De gemeente Meierijstad heeft deze aanvraag op 9 juli 2026 ontvangen en beoordeelt deze volgens de gebruikelijke procedure.

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De ligboxenstal wordt gebouwd op het adres De Heihoef 3 in Veghel. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3331. Het beoordelen van de aanvraag duurt meestal acht weken, maar deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd.

Als er aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling worden opgeschort. Na afronding van de beoordeling neemt de gemeente een besluit over de vergunning.