Mantelzorgwoning gepland in Veghel

In Veghel is een aanvraag gedaan voor een mantelzorgwoning aan Het Ven 5.

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De gemeente Meierijstad heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Het gaat om een locatie aan Het Ven 5 in Veghel. De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de vergunningaanvraag. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager.