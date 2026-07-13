Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunningsaanvraag voor Halve Marathon Veghel in 2027

Vandaag om 12:37

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor de Halve Marathon Veghel op 30 mei 2027. Het sportevenement moet plaatsvinden bij het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de evenementenvergunning is op 9 juli 2026 ingediend. Het betreft een sportevenement dat gepland staat op 30 mei 2027 en georganiseerd zal worden bij het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedures. Binnen acht weken volgt een besluit, tenzij de termijn wordt verlengd of aanvullende gegevens nodig zijn. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-3316.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.