Vergunningsaanvraag voor Halve Marathon Veghel in 2027

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor de Halve Marathon Veghel op 30 mei 2027. Het sportevenement moet plaatsvinden bij het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel.

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De aanvraag voor de evenementenvergunning is op 9 juli 2026 ingediend. Het betreft een sportevenement dat gepland staat op 30 mei 2027 en georganiseerd zal worden bij het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedures. Binnen acht weken volgt een besluit, tenzij de termijn wordt verlengd of aanvullende gegevens nodig zijn. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-3316.