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Ongeluk met meerdere auto's op A4 bij Hoogerheide, file richting België

Vandaag om 07:59
Meerdere auto's betrokken bij een ongeluk op de A4 (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Meerdere auto's betrokken bij een ongeluk op de A4 (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Op de A4 bij Hoogerheide zijn dinsdagochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Richting België staat een flinke file. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat zijn meerdere mensen nagekeken in de ambulance. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.  

Voor de berging van een vrachtwagen komt de zware berger ter plaatse. Het is onbekend wanneer de weg weer volledig vrij kan worden gegeven.

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