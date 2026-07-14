Ongeluk met meerdere auto's op A4 bij Hoogerheide, file richting België

Op de A4 bij Hoogerheide zijn dinsdagochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Richting België staat een flinke file.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat zijn meerdere mensen nagekeken in de ambulance. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

Voor de berging van een vrachtwagen komt de zware berger ter plaatse. Het is onbekend wanneer de weg weer volledig vrij kan worden gegeven.