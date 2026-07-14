Onderzoek naar vleermuizen en huismussen

Er wordt in de gemeente Bergeijk onderzoek gedaan naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen om natuurbehoud te combineren met verduurzaming en woningbouw.

Gevonden voor jou

Het onderzoek richt zich op de verblijfplaatsen en vliegroutes van de dieren. Deze informatie is belangrijk om gebouwen veilig te isoleren of te renoveren, zonder schade aan deze beschermde diersoorten.

Met de kennis uit het onderzoek kunnen vooraf alternatieve verblijfplaatsen worden aangelegd. Dit zorgt ervoor dat projecten binnen de geldende wet- en regelgeving kunnen worden uitgevoerd.

Zo wordt het mogelijk om natuurbehoud te waarborgen terwijl verduurzaming en woningbouw doorgang vinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau voor Natuur en Staro Natuur en Buitengebied.