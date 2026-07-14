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Ontdek

Onderzoek naar vleermuizen en huismussen

Vandaag om 09:52 • Aangepast vandaag om 11:21

Er wordt in de gemeente Bergeijk onderzoek gedaan naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen om natuurbehoud te combineren met verduurzaming en woningbouw.

Gevonden voor jou

Het onderzoek richt zich op de verblijfplaatsen en vliegroutes van de dieren. Deze informatie is belangrijk om gebouwen veilig te isoleren of te renoveren, zonder schade aan deze beschermde diersoorten.

Met de kennis uit het onderzoek kunnen vooraf alternatieve verblijfplaatsen worden aangelegd. Dit zorgt ervoor dat projecten binnen de geldende wet- en regelgeving kunnen worden uitgevoerd.

Zo wordt het mogelijk om natuurbehoud te waarborgen terwijl verduurzaming en woningbouw doorgang vinden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau voor Natuur en Staro Natuur en Buitengebied. 

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Gemeente Bergeijk

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