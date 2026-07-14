Middenvelder Willem II weken uitgeschakeld door blessure

Willem II-middenvelder Armin Ćulum is door een voetblessure meerdere weken uitgeschakeld. Een operatie is noodzakelijk en zal op korte termijn plaatsvinden.

Gevonden voor jou

De blessure van Ćulum kwam aan het licht na aanvullend onderzoek. Hieruit bleek dat een operatie de beste oplossing is. De middenvelder zal daarna beginnen aan zijn revalidatie, die hem voorlopig uit de running houdt.

De Zweedse voetballer zal vanwege zijn blessure ook niet deelnemen aan het trainingskamp van Willem II in Sint-Michielsgestel. Het herstelproces zal enkele weken in beslag nemen, waardoor hij de voorbereiding op het nieuwe seizoen mist.

Voorbereiding in gevaar

Ćulum noemt de blessure een flinke tegenvaller. Hij had zich verheugd op de start van de voorbereiding en de kans om zichzelf te bewijzen. Ondanks de teleurstelling richt hij zich volledig op zijn herstel om zo sterk mogelijk terug te keren.

De afwezigheid van Ćulum is een aderlating voor Willem II, dat zich momenteel voorbereidt op het nieuwe voetbalseizoen. Het is nog niet duidelijk wanneer de middenvelder weer volledig inzetbaar is.