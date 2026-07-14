Geen gemeenteberichten in Hoi Eersel tijdens zomerstop

Hoi Eersel stopt tijdelijk met het publiceren van gemeenteberichten vanwege de zomerstop. Tussen vrijdag 24 juli en vrijdag 14 augustus verschijnt de lokale krant niet.

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De gemeente Eersel maakt bekend dat de vertrouwde gemeenteberichten deze zomer enkele weken niet worden gepubliceerd in Hoi Eersel. Dit heeft te maken met de vakantieperiode, waardoor de krant op vier vrijdagen niet verschijnt. De betreffende data zijn 24 juli, 31 juli, 7 augustus en 14 augustus.

Gedurende deze periode kunnen inwoners van Eersel het gemeentelijke nieuws alsnog volgen via andere kanalen. De gemeente wijst erop dat updates beschikbaar blijven via hun website. Ook de digitale nieuwsbrief biedt informatie over actuele zaken.

Vanaf 21 augustus weer gemeenteberichten

De zomerstop eindigt op vrijdag 21 augustus. Vanaf die dag zijn de gemeenteberichten weer zoals gebruikelijk te vinden in de Hoi Eersel. Tot die tijd blijft de digitale communicatie beschikbaar voor wie op de hoogte wil blijven.