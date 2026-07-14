Hitteprotocol van kracht bij afvalinzameling

Het hitteprotocol is van kracht bij afvalinzameling door Blink vanwege extreme hitte. Tot en met donderdag 16 juli gelden aangepaste tijden voor de milieustraat en afvalinzameling.

Gevonden voor jou

Door de hoge temperaturen heeft afvalinzamelaar Blink besloten het hitteprotocol in te stellen. Dit betekent dat zowel de openingstijden van de milieustraat als de inzameltijden tijdelijk aangepast zijn.

De milieustraat is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen acht uur en twaalf uur ’s middags. Op zaterdag zijn de tijden verruimd naar acht uur tot drie uur ’s middags. Middag- en avondopenstellingen vervallen in deze periode.

Aangepaste afvalinzameling

De afvalinzameling start tijdens het hitteprotocol al om half zeven ’s ochtends. Dit is een uur eerder dan normaal. Het is belangrijk dat afval op tijd wordt aangeboden, want te laat aangeboden afval wordt niet opnieuw opgehaald.

Het hitteprotocol blijft van kracht tot en met donderdag 16 juli. De maatregelen moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor medewerkers en bezoekers, ondanks de extreme hitte.