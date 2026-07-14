Gemeente Hilvarenbeek trekt vergunning melkveehouderij in

De gemeente Hilvarenbeek heeft besloten de omgevingsvergunning van een melkveehouderij aan de Toekomstweg in Diessen in te trekken. Het gaat om een vergunning voor milieubelastende activiteiten die sinds 12 november 2019 van kracht was. Het besluit is op 10 juli 2026 verstuurd.

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De melkveehouderij aan de Toekomstweg 6 in Diessen had een omgevingsvergunning voor het verwerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Deze vergunning is nu ingetrokken door de gemeente Hilvarenbeek. Het besluit volgde op een aanvraag die op 8 mei 2025 werd ingediend.

De intrekking heeft betrekking op activiteiten die een impact kunnen hebben op het milieu. Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na verzending, op 11 juli 2026. Het dossier heeft het zaaknummer Z2025-00012743.