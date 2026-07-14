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Carport-aanvraag in Grave niet in behandeling genomen

Vandaag om 15:43

De aanvraag voor een carport aan de Burgemeester Raijmakerslaan in Grave is niet in behandeling genomen. Het besluit is op 9 juli 2026 genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De aanvraag betrof het bouwen van een carport op het adres Burgemeester Raijmakerslaan 177 in Grave. Het perceel staat kadastraal geregistreerd als GVE00 C 1534. De aanvraag is door het college van burgemeester en wethouders buiten behandeling gesteld.

Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00003603. Het ging om een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning was aangevraagd.

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