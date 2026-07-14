Carport-aanvraag in Grave niet in behandeling genomen

De aanvraag voor een carport aan de Burgemeester Raijmakerslaan in Grave is niet in behandeling genomen. Het besluit is op 9 juli 2026 genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof het bouwen van een carport op het adres Burgemeester Raijmakerslaan 177 in Grave. Het perceel staat kadastraal geregistreerd als GVE00 C 1534. De aanvraag is door het college van burgemeester en wethouders buiten behandeling gesteld.

Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00003603. Het ging om een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning was aangevraagd.