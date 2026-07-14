Nieuwe aanvraag voor cafe bar Warszawa in Eindhoven

Horecabedrijf cafe bar Warszawa heeft een aanvraag ingediend voor een vergunning onder de Wet op de kansspelen. Het gaat om een zaak op de Heezerweg in Eindhoven.

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Op 10 juli 2026 is een aanvraag ontvangen van cafe bar Warszawa in Eindhoven. Het horecabedrijf wil een vergunning onder de Wet op de kansspelen verkrijgen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006499.

De locatie van het bedrijf is aan de Heezerweg 123 in Eindhoven. De aanvraag is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.