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Carport in Eindhoven wordt dicht gebouwd
Vandaag om 15:51
Er is een vergunning aangevraagd om een bestaande carport aan de Bokrijkstraat in Eindhoven dicht te bouwen. De aanvraag is op 9 juli ontvangen.
De eigenaar van een woning aan de Bokrijkstraat 11 in Eindhoven heeft een vergunning aangevraagd om de bestaande carport te veranderen in een dichte ruimte. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006480.
De aanvraag is op 9 juli ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de vergunning ligt niet ter inzage.
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