Carport in Eindhoven wordt dicht gebouwd

Er is een vergunning aangevraagd om een bestaande carport aan de Bokrijkstraat in Eindhoven dicht te bouwen. De aanvraag is op 9 juli ontvangen.

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De eigenaar van een woning aan de Bokrijkstraat 11 in Eindhoven heeft een vergunning aangevraagd om de bestaande carport te veranderen in een dichte ruimte. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006480.

De aanvraag is op 9 juli ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de vergunning ligt niet ter inzage.