Terrasvergunning aangevraagd voor Plug-in-City in Eindhoven

Het horecabedrijf Plug-in-City heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning bij hun gevel aan de Leidingstraat in Eindhoven.

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Plug-in-City, gevestigd aan de Leidingstraat 17A in Eindhoven, wil gebruik maken van de openbare ruimte voor een terras bij hun gevel. De aanvraag is op 9 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

Het betreft een kennisgeving en de aanvraag ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.