Advertentie
Terrasvergunning aangevraagd voor Plug-in-City in Eindhoven
Vandaag om 15:51
Het horecabedrijf Plug-in-City heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning bij hun gevel aan de Leidingstraat in Eindhoven.
Plug-in-City, gevestigd aan de Leidingstraat 17A in Eindhoven, wil gebruik maken van de openbare ruimte voor een terras bij hun gevel. De aanvraag is op 9 juli 2026 ontvangen door de gemeente.
Het betreft een kennisgeving en de aanvraag ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie