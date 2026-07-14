Tennisvereniging Meerhoven vraagt terrasvergunning aan

De Tennisvereniging Meerhoven in Eindhoven heeft een vergunning aangevraagd voor een terras aan de gevel van hun horecagelegenheid. De aanvraag is op 10 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft het gebruik van openbare ruimte voor een terras aan de gevel van het clubgebouw aan het Waterfront in Eindhoven. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006498.

Het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving meldt dat de aanvraag ter kennisgeving is ingediend. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. De aanvraag ligt niet ter inzage.