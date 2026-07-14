Dakkapel aan voorgevel Tongelresestraat Eindhoven wordt vervangen

Er is een aanvraag ingediend om de dakkapel aan de voorgevel van een woning aan de Tongelresestraat in Eindhoven te vervangen. Het gaat om het adres Tongelresestraat 309.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het vervangen van de dakkapel is op 10 juli 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het betreft een woning aan de Tongelresestraat met zaaknummer EHV-ZP2026-006500.

De aanvraag is ter kennisgeving ingediend en kan niet worden ingezien. Voor deze vergunning geldt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.