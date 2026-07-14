Vergunningsaanvraag voor parkeerpaal in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een parkeerpaal bij een garage aan de Orteliusweg.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Eindhoven een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een parkeerpaal bij een garage. Het gaat om een locatie aan de Orteliusweg 14 in postcodegebied 5641TV.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006479. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de stukken liggen niet ter inzage. De vergunningsaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving gedeeld.