Verlenging vergunning voor hekwerk aan De Schakel in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft de termijn verlengd van een vergunning voor het legaliseren van een hekwerk aan De Schakel 35. Dit geldt als bouwactiviteit binnen het ruimtelijk deel.

Gevonden voor jou

Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2025-006418. De verlenging betreft een omgevingsvergunning en is uitsluitend ter kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De vergunning heeft betrekking op het adres De Schakel 35 in Eindhoven. Dit adres valt onder de categorie bouwactiviteiten met een ruimtelijk karakter.