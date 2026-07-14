Vergunningsaanvraag voor actiefkoolfiltergebouw

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een actiefkoolfiltergebouw. Het gaat om een omgevingsvergunning op locatie 2026070901973, maar het is nog niet zeker of deze doorgaat.

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Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor de bouw van een actiefkoolfiltergebouw. Dit type gebouw wordt gebruikt om lucht of water te zuiveren met behulp van actieve kool, een speciaal behandelde vorm van koolstof die stoffen kan opnemen.

De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025079 en bevindt zich nog in de beoordelingsfase. Het is nog niet bekend of de vergunning verleend zal worden.