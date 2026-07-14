Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor rommelmarkt in Oss

Burgemeester Oss heeft een verzoek ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Het gaat om de Einde Bouwvak Rommelmarkt aan de Angelenweg. Of het evenement doorgaat, is nog niet zeker.

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Op 10 juli 2026 heeft de burgemeester van Oss een aanvraag gekregen voor een ontheffing van de Zondagswet. Dit betreft de Einde Bouwvak Rommelmarkt op het adres Angelenweg 77, 5349 TA Oss. Het is nog niet duidelijk of de ontheffing wordt verleend en of het evenement plaatsvindt.

Voor wie meer informatie wil, de stukken zijn in te zien op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags. Een afspraak maken is verplicht.