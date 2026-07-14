Vergunning aangevraagd voor Dorpsfeest Haren in september

Het Dorpsfeest Haren is gepland van 11 tot en met 13 september op het kerkplein aan de Laagstraat. De burgemeester heeft op 8 juli een aanvraag ontvangen voor de benodigde evenementenvergunning.

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Het is nog onzeker of het Dorpsfeest daadwerkelijk doorgaat, omdat de vergunningaanvraag nog in behandeling is. Het evenement staat gepland als een zogenoemd A-evenement, wat betekent dat het om een kleinschalige activiteit gaat met beperkte risico's.

Het Dorpsfeest zal plaatsvinden op het kerkplein aan de Laagstraat in Haren. De aanvraag, met kenmerk CLZ-00025002, is ingediend bij de gemeente. De stukken met betrekking tot de aanvraag zijn in te zien via de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt.