Nieuwe loods gepland aan Krijtenburg in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een loods aan de Krijtenburg 15A in Veghel. Het verzoek is op 10 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe loods op het adres Krijtenburg 15A, 5465PM Veghel. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3346.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij extra informatie nodig is of de termijn met zes weken wordt verlengd.