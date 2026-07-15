Fietstocht Roland Holstroute leidt langs de Buisse Heide

Op donderdag 23 juli organiseert Gilde De Baronie een fietstocht langs landgoed De Buisse Heide. De route van circa 60 kilometer start om tien uur ’s ochtends bij Speelbos Mastbos in Breda en eindigt om vijf uur ’s middags. Het landgoed staat bekend om zijn rijke historie en inspirerende natuur.

Gevonden voor jou

De fietstocht biedt deelnemers de kans om de Oude Buisse Heide te ontdekken, een plek die vroeger Vincent van Gogh inspireerde. Schrijfster en politica Henriette Roland Holst schonk het landgoed in 1945 aan Natuurmonumenten. Zij omschreef de omgeving als "lieflijk, vredig en idyllisch bekoorlijk".

De Buisse Heide omvat 200 hectare aan parkbossen, stinzenbossen en landgoederenbossen met oude lanen. Het gebied is rijk aan historie, zoals restanten van de turfwinning die hier vroeger plaatsvond. De natuur en stilte maken het een bijzondere plek om te bezoeken.

Praktische informatie

De fietstocht start bij Speelbos Mastbos, tegenover Kasteel Bouvigne in Breda. Deelnemers kunnen zich om tien uur ’s ochtends verzamelen voor vertrek. De route duurt tot vijf uur ’s middags en is geschikt voor fietsers van verschillende niveaus.

Meer informatie over de Roland Holstroute is te vinden via de website van Gilde De Baronie. Het gilde organiseert regelmatig fietstochten door de regio.