Advertentie
Omgevingsvergunning in Veghel buiten behandeling gesteld
Vandaag om 09:21
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Havelt ong in Veghel buiten behandeling gesteld. Het besluit is genomen op 13 juli 2026.
De aanvraag ging over het maken van een inrit op de locatie Havelt ong in Veghel. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek niet verder behandeld. Het besluit hierover is op 13 juli 2026 verzonden.
De zaak is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2428. Dit nummer wordt gebruikt om de aanvraag administratief te verwerken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie