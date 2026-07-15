Meierijstad subsidieert welzijnswerk met ruim zes miljoen euro

Gemeente Meierijstad heeft plannen om van 2027 tot en met 2030 subsidies te verstrekken aan MEE De Meent Groep en Sociaal Werk Meierijstad. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage van ruim zes miljoen euro voor diverse sociale projecten en ondersteuning.

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MEE De Meent Groep zal subsidie ontvangen voor cliëntondersteuning aan inwoners met een beperking. Dit betreft jaarlijks 374.723 euro exclusief indexering. Sociaal Werk Meierijstad krijgt een subsidie van 6.028.728 euro per jaar voor een breed scala aan sociale diensten en projecten, zoals mantelzorg, jeugdwerk en laagdrempelige inloopvoorzieningen.

Volgens de gemeente voldoen beide organisaties aan strenge criteria, zoals lokale verankering, integrale dienstverlening en samenwerking met maatschappelijke partners. Andere partijen komen niet in aanmerking omdat zij niet aan alle vereisten voldoen.