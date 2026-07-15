Deurnenaren leefden van landbouw, weven en turfstrooisel

Deurne was lange tijd een agrarische gemeente, waar boeren afhankelijk waren van de schrale zandgrond. Naast landbouw verdienden inwoners ook hun brood met huisweven, steenfabricage en turfwinning. De gemeente zelf was jarenlang de grootste werkgever. Deze activiteiten brachten zowel werk als welvaart.

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De agrarische oorsprong van Deurne zorgde ervoor dat veel boeren een gemengd bedrijf hadden. Ze hielden koeien, varkens en kippen, en bewerkten enkele hectares grond. Mest was essentieel om de arme zandgrond vruchtbaar te maken. Het vee leverde niet alleen melk maar werd ook gebruikt om karren en ploegen te trekken.

Naast landbouw was huisweven een belangrijke bron van inkomsten. Vooral kinderen die niet de boerderij konden overnemen, verdienden geld met het weven van stoffen zoals linnen. Handelaren brachten materialen naar Deurne, waar ze thuis werden verwerkt. In het centrum van Deurne startte in 1772 een damast- en pellenweverij, die meer dan honderd jaar actief bleef.

Brouwerijen en steenfabrieken

Bierbrouwerijen waren ook van belang voor de werkgelegenheid. Deurne had meerdere brouwerijen, verspreid over het dorp en omliggende gebieden. Daarnaast werden de leemlagen in de bodem van Deurne benut voor steenfabricage. Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw en begin 20e eeuw bloeide deze industrie.

De gemeente zelf was echter lange tijd de grootste werkgever. Ze verdiende veel geld met het winnen en verkopen van turfstrooisel uit de Peel. Dit werd gebruikt als bodembedekking in paardenstallen, met name in grote steden. Deurne werd vanwege deze lucratieve handel zelfs het 'miljoenenparadijs' genoemd.

Nieuwe kansen en werkverschaffing

Na het afgraven van delen van de Peel werd de grond geschikt gemaakt voor landbouw. Gemeentelijke pachthoeven boden nieuwe werkgelegenheid, vooral tijdens crisistijden. Deze projecten hielpen arbeiders die hun baan in fabrieken hadden verloren.

De geschiedenis van Deurne laat zien hoe inwoners zich aanpasten aan de mogelijkheden die de omgeving bood. Volgende maand wordt een ander historisch onderwerp uit de regio belicht.