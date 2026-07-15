Vergunningsaanvraag voor BBQ-wedstrijd in Dongen ontvangen

De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor een barbecuewedstrijd die plaatsvindt van 11 tot en met 13 september 2026 aan de Vaartweg.

Gevonden voor jou

Op 13 juli 2026 is een vergunningsaanvraag binnengekomen voor een evenement op de Vaartse Hoeve in Dongen. Het gaat om een barbecuewedstrijd, gepland van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september op de locatie Vaartweg 131.

De aanvraag betreft een ontheffing op artikel 35 en wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit, al kan deze termijn één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.