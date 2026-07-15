Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen bij een woning aan de Pettelaar. Het besluit is genomen op verzoek van een bewoner.

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Het verzoek kwam van een inwoner van de Pettelaar, die de parkeerplaats aanvraagt voor een minderjarige bewoner met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Deze persoon heeft een gehandicaptenparkeerkaart als passagier. Volgens de gemeente leidt het parkeren op afstand tot medische risico’s en onveilige situaties. Een parkeerplaats dicht bij de achterzijde van de woning kan deze risico’s verminderen.

De toegewezen parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord E6, dat aangeeft dat het om een gehandicaptenparkeerplaats gaat. Op een onderbord wordt het kenteken vermeld van het voertuig dat hier mag parkeren. Het besluit is afgestemd met de politie, die akkoord is gegaan.

De parkeerplaats vervalt automatisch onder bepaalde voorwaarden, zoals bij verhuizing, overlijden, of het niet langer hebben van een geldig rijbewijs of gehandicaptenparkeerkaart. Dit moet de gemeente dan worden gemeld.