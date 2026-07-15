Aanvraag aircovergunning Cuijk ingetrokken

in Land van cuijk

De aanvraag voor het plaatsen van een airco unit op de grond in Cuijk is ingetrokken. Dit verzoek kwam van de aanvrager zelf, meldt de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om een aanvraag die op 30 juni 2026 binnenkwam bij de gemeente. De locatie betrof Karel Doormanstraat 9, 5431TB Cuijk. Het zaaknummer van deze aanvraag was Z2026-00004334.

De gemeente heeft laten weten dat de aanvrager zelf heeft besloten om de aanvraag in te trekken. Er worden geen verdere stappen ondernomen voor deze vergunning.