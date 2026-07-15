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Vergunning verleend voor verkoopwagen op Markt in Cuijk

Vandaag om 10:01

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een mobiele verkoopwagen. Het gaat om Streetfood 2026/GreenRide Delivery op Markt 4a, Cuijk.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Land van Cuijk toestemming gegeven voor het plaatsen van een mobiele verkoopwagen op Markt 4a in Cuijk. De vergunning geldt voor Streetfood 2026/GreenRide Delivery, een initiatief voor het verkopen van eten en drinken vanaf een mobiele locatie.

Met de vergunning mag de verkoopwagen officieel op deze locatie worden geplaatst. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003747 en is definitief verleend.

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