Vergunning aangevraagd voor nieuw woonhuis in Boekel

In Boekel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis aan de Zandhoek. De aanvraag is ingediend op 10 juli 2026 en bevindt zich nog in de eerste fase.

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De vergunningaanvraag betreft een nieuw woonhuis op een locatie aan de Zandhoek in Boekel. Het registratiekenmerk van de aanvraag is 712529. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. Dit wordt pas mogelijk zodra de vergunning daadwerkelijk is verleend.

De aanvraag is gepubliceerd op woensdag 15 juli 2026. Inwoners die op de hoogte willen blijven van nieuwe bekendmakingen in hun buurt, kunnen zich aanmelden voor de e-mailservice via www.overheid.nl.