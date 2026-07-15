Bedrijfsgebouw in Boekel wordt uitgebreid

In Boekel is een vergunning aangevraagd om een bedrijfsgebouw aan de Gemertseweg 9a uit te breiden. De aanvraag is op 9 juli 2026 ingediend en heeft betrekking op activiteiten die een vergunning vereisen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een uitbreiding van het bedrijfsgebouw op het adres Gemertseweg 9a in Boekel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 712401. Momenteel kunnen er geen bezwaren worden ingediend; dit is pas mogelijk als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

De aanvraag is op 9 juli 2026 ingediend. Het adres waar de uitbreiding plaatsvindt, heeft postcode 5427ET. Meer informatie over de procedure en bekendmakingen in jouw buurt is te vinden via de website van de overheid.