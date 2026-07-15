Dakkapel aan zijgevel woning Fazantlaan Eindhoven aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van een woning aan de Fazantlaan in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de dakkapel betreft het adres Fazantlaan 8, 5613CC Eindhoven. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 10 juli 2026 is ingediend.

De informatie is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.