Advertentie
Dakkapel aan zijgevel woning Fazantlaan Eindhoven aangevraagd
Vandaag om 10:08
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van een woning aan de Fazantlaan in Eindhoven.
De aanvraag voor de dakkapel betreft het adres Fazantlaan 8, 5613CC Eindhoven. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 10 juli 2026 is ingediend.
De informatie is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie