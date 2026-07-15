Vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Venstraat in Eindhoven. Het betreft een vergunning voor het adres Venstraat 30, met zaaknummer EHV-ZP2026-006528.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 12 juli 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om het kappen van een boom op het genoemde adres. Deze vergunningsaanvraag is alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.

Het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving heeft deze informatie bekendgemaakt. De aanvraag zelf ligt niet ter inzage.