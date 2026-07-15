Melding stookinstallatie bij TU/e Campus in Eindhoven

Bij de TU/e Campus in Eindhoven is een melding gedaan voor een stookinstallatie met een vermogen boven 100 kilowatt. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding is gedaan door Coöperatieve Vereniging Milieu TU/e Campus Eindhoven U.A. en betreft een stookinstallatie op De Rondom 70 in Eindhoven. Het nominale thermische ingangsvermogen van de installatie is meer dan 100 kilowatt.

De kennisgeving is ontvangen op 20 maart 2025 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er geen bezwaar mogelijk is tegen de melding. Het zaaknummer Z-2026-010529 is aan deze melding gekoppeld.