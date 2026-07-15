Boomkapvergunning aangevraagd voor Rijnstraat in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om een boom te kappen aan de Rijnstraat in Eindhoven. De aanvraag is op 12 juli binnengekomen en betreft een boom op nummer 29.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kappen van een boom aan de Rijnstraat 29 in Eindhoven is ingediend. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006533, en de vergunning is op 12 juli ontvangen door de gemeente.

De ingekomen aanvraag is enkel ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.