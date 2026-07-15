Verlenging vergunning voor verduurzaming dak in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor het verduurzamen van het dak en vervangen van de dakkapel aan de Lekstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-005214.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft werkzaamheden aan het pand aan de Lekstraat 4 in Eindhoven. Het gaat om het verduurzamen van het dak en het vervangen van een dakkapel aan de achterzijde.

De aanvraag heeft betrekking op bouwactiviteiten en sloopwerkzaamheden binnen het bestemmingsplan. De verlenging is ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.