Airco aan buitenmuur Eindhoven niet vergunningsplichtig

In Eindhoven is besloten dat het plaatsen van een airco aan de buitenmuur aan de Mgr Zwijsenstraat niet vergunningsplichtig is. Dit is op 13 juli vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

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De aanvraag betrof een bouwactiviteit voor het plaatsen van een airco aan de buitenmuur op het adres Mgr Zwijsenstraat 43 in Eindhoven. Het college heeft bepaald dat hiervoor geen vergunning nodig is.

Het besluit is twee dagen na de verzenddatum digitaal in te zien op de website van de gemeente Eindhoven. Ook ligt een kopie ter inzage op het Inwonersplein bij het Stadhuis aan Stadhuisplein 1.