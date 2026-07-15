Geprioriteerde evenementen Eindhoven voor 2027 bekend

Het college van Eindhoven heeft vijftien evenementen aangewezen als geprioriteerd voor 2027. Deze krijgen een vaste plek op de reserveringskalender en voorrang bij conflicten.

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Vijftien evenementen in Eindhoven zijn door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als geprioriteerd voor het jaar 2027. Dit betekent dat ze een vaste status krijgen op de reserveringskalender en bij concurrerende aanmeldingen voorrang hebben. Het besluit werd op 1 juli 2026 vastgesteld.

De lijst bevat onder andere Carnaval, Koningsnacht en -dag, Dutch Design Week (DDW), GLOW en de Lichtjesroute. Ook wordt ruimte gemaakt voor de herdenking van het slavernijverleden en viering van Keti Koti, Pride Eindhoven en Winter in Eindhoven, met een kerstmarkt en ijsbaan. Het college benadrukt dat deze evenementen van bijzondere waarde zijn voor de stad vanwege hun culturele, maatschappelijke of historische betekenis.

Door een beperkt aantal evenementen deze status te geven, blijft er ruimte over voor nieuwe initiatieven. De aanwijzing zorgt ervoor dat de continuïteit en het voortbestaan van deze belangrijke evenementen gewaarborgd zijn.