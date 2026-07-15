Beslistermijn verlengd voor transportverdeelstation Plevierstraat

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een transportverdeelstation aan de Plevierstraat met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een prefab station. De nieuwe uiterste beslisdatum is 24 augustus 2026.

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In Den Bosch is de geplande plaatsing van een prefab transportverdeelstation aan de Plevierstraat uitgesteld. De gemeente heeft besloten de termijn voor besluitvorming met zes weken te verlengen. Hierdoor is de nieuwe uiterste beslisdatum vastgesteld op 24 augustus 2026.

De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit als een afwijking van de regels uit het omgevingsplan. Het kenmerknummer van deze vergunning is 079619392549.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de Omgevingsalert-app voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen inwoners via overheid.nl een wekelijkse e-mail met updates, mits hun mailadres bij de overheid bekend is.