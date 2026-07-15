Beslistermijn dakkapel Burchtenlaan Den Bosch verlengd

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een dakkapel op de Burchtenlaan met zes weken verlengd. De uiterste datum voor een besluit is nu 3 september 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op het adres Burchtenlaan 31 in Den Bosch. Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619428065.

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