Oss: wijziging evenementenvergunning voor 'Ik ga op vakantie...'

In Oss is een wijziging van de evenementenvergunning aangevraagd voor 'Ik ga op vakantie...'. Dit evenement staat gepland op 26 juli 2026 en vindt plaats in het centrum van de stad.

Gevonden voor jou

De gemeente Oss heeft op 13 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een wijziging van de vergunning voor het evenement 'Ik ga op vakantie...'. Het evenement is gepland in het centrum van Oss en heeft kenmerk CLZ-00025161.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, mits deze volledig is ingediend. Het besluit wordt daarna gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Vanaf dat moment kun je de stukken bekijken en eventueel bezwaar maken.