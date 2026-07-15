Gevelwijziging aangevraagd voor pand in Maren-Kessel

Burgemeester en wethouders hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het wijzigen van de gevel van een pand aan de Marense Dijk in Maren-Kessel.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft isolatie van de gevel en vervanging van kozijnen aan het adres Marense Dijk 14, 5398 KM in Maren-Kessel. De stukken zijn op 10 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente en het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend.

Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025124. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.