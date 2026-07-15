Nieuwe installaties mogelijk aan Oude Molenstraat in Oss

In Oss is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van installaties aan de Oude Molenstraat. Het is nog niet zeker of de plannen doorgaan.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 8 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oss. Het gaat om de vervanging van oude installaties door nieuwe. Het is op dit moment niet bekend of de vergunning zal worden verleend.

De locatie van de aanvraag betreft een pand aan de Oude Molenstraat, met huisnummer 45. Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00024978.