Omgevingsvergunning aangevraagd voor woningwijziging in Oss

In Oss is een aanvraag gedaan om een woning aan de Luchtenburg intern te wijzigen.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 8 juli 2026 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het adres Luchtenburg 17. Het gaat om het aanpassen van de indeling binnen de woning. Of de vergunning wordt verleend, is nog niet bekend.

De aanvraag heeft als kenmerk CLZ-00024988. Het bekijken van de stukken is mogelijk na het maken van een afspraak. Deze optie is op werkdagen beschikbaar, maar bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk.