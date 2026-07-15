Tijdelijke EventTent en sportvelden toegestaan in Eersel

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke EventTent, sportvelden en een parkeerplaats aan de Boksheidsedijk.

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Op maandag 13 juli heeft de gemeente Eersel een vergunning verleend voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Deze toestemming maakt het mogelijk om een tijdelijke EventTent, sportvelden en een parkeerplaats aan te leggen op het terrein aan Boksheidsedijk 30. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De vergunning is bedoeld om flexibiliteit te bieden voor het gebruik van het terrein en geldt tijdelijk. Het kenmerk van deze zaak is 07706096. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Eersel.